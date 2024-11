KLÕPS | „Tõde ja õigus“ saab järje? Franz Malmsten külvas kummalise postitusega sotsiaalmeedias segadust

Franz Malmsten avaldas reede hommikul on Instagrami kontol kummalise postituse. Ta laadis ülesse foto, mis on oma olemuselt filmiplakat. Pildil seisab Franz, kes poseerib viljapõllu taustal ja vaatab sünge pilguga kaamerasse. Pildile on lisatud tekst „Tõde ja õigus 2“ ja toodud välja Tanel Toomi nimi, kes tõi kinolinale ka 2019. aastal linastunud mängufilmi „Tõde ja õigus“.

Malmsteni postitusest võib jääda mulje, et tegemist on järjefilmi avalikustamisega ja Franz astub üles peaosas. Ka mitmed Kroonika lugejad saatsid vihjeid ja palusid uurida, et kas tõesti on menufilm endale väärikat järge saamas.