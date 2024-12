Dave Benton andis tänavustele Eesti Laulu lugudele karmi hinnangu: üldpilt on väga-väga nõrk!

„Leian, et kogu see lähenemine ja üldpilt on tänavu väga-väga nõrk. Kogu lugu selle ümber, et žürii valib lugusid, ilma teadmata, kes laulab ja nii edasi. See kõik on väga nõrk ja ebamäärane, kuna puudub läbipaistvus. Mul on peaaegu igal aastal sama küsimus: nad peaksid andma rahvale teada, miks nad just need laulud valisid,“ räägib 2001. aastal koos Tanel Padariga Eurovisioni lauluvõistlusel võidutsenud Dave Benton tänavusest Eesti Laulust.