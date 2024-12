KUUM KLÕPS | Meeletult kaalu kaotanud Christina Aguilera poseerib värskel fotol pea paljalt

18. detsembril sai armastatud lauljatar Christina Aguilera 44-aastaseks. Muusik postitas tähtsa päeva tähistamiseks kauni mustvalge foto, kus fännide imestuseks pea paljalt poseerib. Väikeste püksikute juurde on Aguilera jalga tõmmanud seksikad kontsakingad ja nahast nokamütsi. Lauljatar kirjutas postitatud foto alla, et tegemist on tema „sünnipäeva kostüümiga“.

Aguilera jälgijad on tema kaunist välimusest lummatud ja nendivad, et lauljatar muutub vanusega vaid ilusamaks ning mida aastaid edasi läheb, seda noorem ta välja näeb.

Tänavu on Aguilera pidanud rinda pistma arvukate kõlakatega, kus arvatakse, et tema hiljutise drastilise kaalulanguse taga on diabeediravim Ozempic. Ravimit kasutavad viimastel aastatel ka paljud tuntud ja ka mittetuntud inimesed, kel diabeeti ei ole, lihtsalt parema figuuri saavutamise eesmärgil. Sotsiaalmeedias on lausa väidetud, et Aguilera pole kunagi varem nii kõhn olnud, nagu ta praegu on.

Aguilera ise neid kõlakaid kommenteerinud ei ole. Küll aga on staar varasemalt öelnud, et lisaks tasakaalustatud toitumisele meeldib talle olla väga aktiivne ja teha vormis hoidmiseks laiaulatuslikku treeningrutiini. Väidetavalt naudib Aguilera joogat, poksi, jõutreeningut ja kardiotrenni ning teeb In Touch Weekly andmetel trenni kaks kuni viis korda nädalas.

