SUUR AASTAHOROSKOOP | Nõid Nastja ennustab 2025. aastaks: maoaastal on üleminek, kus vanad struktuurid lagunevad

2025. aasta 29. jaanuaril algab Hiina kalendri järgi yin puumao aasta. Madu on Hiina kultuuris tuntud kui tarkuse ja salapärase energia sümbol. Uuel aastal tuleks vaadata enda sisse, avastada oma sisemist aaret ja usaldada intuitsiooni. Eriti oluline on see aasta teisel poolel, mil sotsiaalsed ja astronoomilised nihked võivad tuua kaasa suuri muutusi meie elus. Maoaasta on üleminekuaasta, kus vanad struktuurid lagunevad ja avanevad uued võimalused. Muutused võivad olla positiivsed, kuid ka väljakutsuvad. Peame olema paindlikud ja leidlikud, et saaksime kasutada kõiki avanevaid võimalusi. Oluline on vaadata enda sisse, et mõista oma tõelisi soove ja vajadusi. Maoaastal on ka noorenemise ja uuenemise suunad.