VIDEO | Beatrice Jaanus Saksaga valminud loost: mõtlesin, et äkki ikkagi on liiga hull

Beatrice’i sõnul valmis lugu „Pulgakomm“ juba kolm aastat tagasi, ent tol hetkel talle tundus, et see ei olnud õige aeg selle avaldamiseks. „Kui loo esimest korda valmis saime, tundus see isegi enda jaoks natuke naljakas avaldada – sõnumit saab ju tõlgendada väga erineval ja isegi kahetisel viisil,“ räägib lauljatar.

Ta jätkab: „Mul oli isegi hetk, kus kuulasin seda lugu, naerdes ja samal ajal mõtlesin, et äkki ikkagi on liiga hull ja inimesed ei saa selle loo sõnumist päris nii aru nagu plaanis oli. Aga samas just see mängulisus ja erilisus tegid loo minu jaoks nii intrigeerivaks ja usun, et see on täpselt selline lihtne, kaasahaarav ja eestimaine lugu, mis võib jääda kummitama mitmeks päevaks.“

„Tavaliselt lood, mida ise kuulates ka mõtled, et „kas ma päriselt ka annan selle välja?“ on hitid ja müüvad kõige paremini. Nüüd, kolm aastat hiljem, tundsin, et aeg on küps ja lugu väärib, et see inimesteni jõuaks,“ ütleb ta.

