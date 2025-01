Los Angelese katastroofilised põlengud on pannud Oscarite tänavuse gala toimumise ohtu

Uhkel Oscarite galal on mainekaid auhindu jagatud välja juba 96 aastat. Nüüd on aga tekkinud oht, et tänavune tseremoonia jääb ära. Põhjus selles peitub ulatuslikes maastikupõlengutes, mis Los Angelese piirkonnas möllavad. Kui gala ära jääks, juhtuks see pea sajandipikkuse ajaloo puhul esimest korda.