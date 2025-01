KLÕPS | Algav kohtuasi tekitab stressi? Ryan Reynoldsi kõhn kehaehitus ja äravajunud ilme tekitasid fännides muret

Ryan Reynolds (48) külastas möödunud nädalavahetusel Manhattanil Hugh Jackmani etendust „From New York With Love“. Üritusele saabudes näis Reynolds pealtnägijate sõnul välja aga väsinud ja kehvavõitu: lisaks oma kõhnale kehaehitusele higistas ta ohtralt ning tema jume kattis ebaloomulik toon, mis oli tõenäoliselt spreipäevituse tulemus.

Reynolds ja tema abikaasa Blake Lively on praegu kohtus naise viimase filmi „Ei iial enam“ režissööri ja staari Justin Baldoni tõttu, kelle vastu Lively hagi esitas. Väidetavalt olevat Baldon käitunud võtteplatsil ebasobivalt ning see põhjustas Livelyle ränki emotsionaalseid üleelamisi. Näib, et ka Reynolds elab käimasolevat kohtuasja omaette üle.