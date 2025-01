Võimas! Eesti mehe leiutis nomineeriti filmivaldkonna tehnikaauhinnale

Ameerika filmikunsti ja -teaduste akadeemia teatas, et tänavu tunnustatakse 14 teaduslikku ja tehnilist filmimaailmaga seotud leiutist. Üks tehnilise saavutuse nominentidest on Eesti mees Neeme Vaino ja tema välja arendatud geel, mis kaitseb nahka põletuse eest. Kirjelduse järgi võimaldab see leiutis filmitööstuses teha veel rohkem tuletrikke.

2017. aastal rääkis Neeme Vaino „Ringvaates“ oma leiutisest lähemalt. Vaino sõnul on tegu veest ja akrüülpastast tehtud geeliga, mis kaitseb tule eest ning mis on vajalik eelkõige filmitööstuses, kus kaskadöörid saavad seda stseenides kasutada. Vaino rääkis toona, et sellist geeli avalikuks kasutamiseks maailmas ei ole ja et ta arendas leiutist välja üle poole aasta.