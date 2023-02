TREILER | Sander Joone auhindadega pärjatud animafilm „Sierra“ jõuab esmakordselt Eesti teleekraanile

„On väga suur au, et saame filmi esimest korda Eesti telepublikule näidata just Eesti Vabariigi aastapäeval,“ kommenteeris filmi tiim.

„Sierra“ keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Absurdikihi all räägib „Sierra“ loo oma koha otsimisest ja vanemlikest katsumustest. 2022. aasta filmiedetabelis ristis kino Sõprus tegevjuht Ivar Murd „Sierra“ aasta parimaks kodumaiseks filmiks. Filmiajakirjanik Johannes Lõhmus kirjutas aga nii: „Erakordselt leidliku huumorimeelega südamlik film, kus krooksuvad konnad teevad unustamatu kõrvalosa.“

Aasta eest Prantsusmaal esilinastunud ning suvel Eestis Tartuffi avanud animafilm on praeguseks valitud enam kui 130 festivali kavva võites üle 40 auhinna. Ameerika filmiakadeemia auhinda pääses film jahtima tänu Oscari-kvalifikatsiooniga võitudele festivalidel AFI Fest, San Francisco IFF ja Palm Springs ShortFest. Akadeemia liikmete hääletusel jõudis film eelvalikust edasi lühinimekirja ehk 15 sekka. Eesti filmidest on varasemalt Oscari nominentide eelvalikusse pääsenud „Tõde ja õigus“, „Vehkleja“ ning „Mandariinid“, mis jõudis ka nominentide sekka.

„Sierra“ on esimene Eesti film, mille on ostnud mainekas USA indie-platvorm The Criterion Channel. Lisaks on animafilm müüdud erinevatele Euroopa telekanalitele nagu Arte, Soome YLE jt.

„Sierra“ režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Taustakunstnik on Hleb Kuftseryn.