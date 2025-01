Salapärase mehe süles poseeriv Brigita Anton pidi selgitustööd tegema: see on minu issi!

Uudishimu Brigita kaaslase ümber oli nii suur, et sünnipäevalaps pidi järgmisel päeval oma Instagrami kontole selgituse postitama. Tuli välja, et tegemist pole kavaleriga, vaid Brigita isaga. „Ma lihtsalt pean kirjutama, et see mees, kelle süles ma istun, on minu kallis issi, mitte peika,“ kirjutas sünnipäevalaps ning tunnistas, et päris paljud inimesed said vaatepildist valesti aru.