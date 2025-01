Printsess Beatrice sünnitas tütre, pisibeebi sai nime ühe Euroopa pealinna järgi

„Tema Kuninglik Kõrgeausus ja tema tütar on täie tervise juures ning neil läheb hästi. Perekond koos Athena vanema õde Sienna ja venna Wolfiega veedavad ühiselt aega,“ seisab Buckinghami palee poolt edastatud teates. Kui Sienna on Beatrice’i ja Edoardo ühine laps, siis Wolfie sündis mehele tema eelmisest kooselust.

Printsess Beatrice’i laste puhul on huvitav see, et kuigi nad hoiavad Briti kuninglikus perekonnas troonijärjekorras 10. ja 11. kohta, siis tegelikult on neil tiitlid hoopis oma isa suguvõsa poolelt. Nii Athena kui ka tema õde Sienna kuuluvad Edorado kaudu Itaalia aristokraatiasse.