Narkoskandaal sai saatuslikuks? Lisaks Brigittele ei kuulu ka tema väidetav silmarõõm enam Emerald Legali töötajate ridadesse

Mõni aeg tagasi tuli ilmsiks, et juuratudeng Brigitte Susanne Hunt ei tee enam jurist Robert Sarvega juurateemalist taskuhäälingusaade „Päriselt“ ja nende teed olevat lahku läinud nii töiselt kui ka eraeluliselt. Nüüd näib, et Brigittega pea samaaegselt on Emerald Legaliga töösuhe lõppenud ka tema väidetaval armsamal Severinas Jakubauskasel.