VIDEO | The real winner here? Aasta hip-hop artistiks kuulutatud Säm tahtis võitu tähistada BSH kurikuulsa hüüdlause saatel

Räppmuusikat viljelev Säm, kes nomineeriti nii aasta aasta hip-hop artisti kui aasta albumi tiitlile, rääkis enne EMA gala algust, et kõige magusam tunnustus oleks tema jaoks aasta albumi tiitel. Seda seetõttu, et juba konkursile esitatud albumeid oli ligi kahesaja kanti ning tema album valiti parima viie sekka.

Siiski tunnistas räppar, et ta pole liiga suur unistaja, seega panustab ta ikkagi aasta räppartisti auhinna peale. Selle tiitli ta õhtu lõpuks taskusse pistiski. „Ma olen juba siiralt ja tõsiselt õnnelik lihtsalt nende nominatsioonide eest, see tunnustus on märkimisväärne. Ma tunnen, et ma inimesena vajan tunnustust, see täiendab mind ja see motiveerib mind muusikat edasi tegema.“