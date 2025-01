Nähtu põhjal soovitab ta meestel oma püksisäärte laiuse üle vaadata. „Kitsaste pükste aeg on praeguseks lootusetult läbi. Eesti mehed peaks kitsad püksid unustama. See rong on läinud. Tagatulesid pole ka enam näha,“ muigab Ülle. Ta lisab, et näha oli, et punasele vaibale minekuks oli palju pingutatud, aga alati polnud soovitud tulemust saavutatud.