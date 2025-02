VIDEO | Peagi isaks saav kümnevõistleja Janek Õiglane: mu ammune unistus on olla lapsevanem

Janek Õiglane lõi kaasa ka vabariigi aastapäeva kontsertetenduses, kui teda võis näha laval uues rollis. Pidi lavastaja teda pikalt moosima, et sportlast etendusse saada? „Ei pidanud. Minu abikaasa ütles, et kindlasti mine. Ma ei ole kõige parem laval, mu närv ei ole selline, ma ei ole harjunud näitlema. Aga abikaasa ütles, et me tuleme niikuinii siia, miks mitte. Nagunii väga palju Eestis praegusel ajal ei ole, siis miks mitte? Oleks tore midagi huvitavat teha ja nii-öelda mugavustsoonist välja tulla,“ avaldas Janek. Oma etteastega sai ta enda hinnangul enam-vähem hakkama.