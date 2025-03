Luuletaja Kristiina Ehin abielust muusik Silver Sepaga: tülitseme harva, aga siis ikka täie rauaga

Luuletaja ja kirjanik Kristiina Ehin tõdeb, et elus pole garantiisid - ei poliitikas ega armusuhetes. Kristiina tunnistab, et ka tema kooselus muusikust abikaasa Silver Sepaga tuleb ette armukadedust, aga mõistlikus koguses võib see suhtele kasuks olla.