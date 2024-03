KROONIKA ARHIIVIST | Kalle Laanet müüs kodu rajamiseks kogu oma maise vara: aasta jooksul pidime mitu korda kolima

Kevadine eriolukord oli üks pikemaid perioode, mil Kaie (57) ja Kalle (54) on Merineitsi kinnistul asuvas majas järjest koos elanud, sest saar keerati lukku. Maja valmimisest alates on Kalle tööasjus pendeldanud mandri ja saare vahet. Ka Kaie elas kümme aastat Tallinnas ja oma päris koju jõudis vaid nädalavahetustel.

"Olen alati nimetanud teisi kortereid pigem ööbimiskohtadeks, päris kodu on ikka siin olnud," sõnab Kaie. Ta on nüüd jäänud paikseks, Kalle päriselt veel mitte. Ometi valitseb siin tõeline kodutunne, mida ei saa tekitada niisama lihtsalt – see on kasvanud aastatega.