ARMAS VIDEO | Dwayne Johnsoni tütar ajab segamini köögi salapärase süüdlase kaela

Endine maadleja ja praegune kinokassade hitt Dwayne Johnson jagas armast ja naljakat video Instagramis pühapäeval. Video algab kahe-aastase Tianaga kaadris ning on näha, et terve köögi põrand on spagettidega kaetud.

Kui isa siis küsib, kes spagetid maha ajas, ei oska Tiana alguses kohe vastata. Siis aga pakub Johnson, et äkki on segaduses süüdi spageti-haldjas, mille peale pisitüdruk kohe jaatavalt vastas. Tiana läks hädavalega lausa nii kaugele, et viskas kaamera ees veel spagette maha, öeldes, et "haldjas tegi seda jälle".