Ravimatut kopsuhaigust põdevat Taimo Toomastit ootab ees ilus sündmus

"Jah, maikuus, minu sünnipäeva paiku peaks tütar Elisabeth tooma ilmale esiklapse ja see on emotsionaalselt väga suur rõõm”, tõdeb Taimo heldinult. Tütar Elisabethi ja tema partner Tristrami armastust tähistati 2019. aasta septembris 100 külalisega kolm päeva kestnud pulmas maalilises Prantsuse Riviera Chateau Dieter'is. Taimo oli juba siis haige ja sai hormoonravi, kuid selleks, et tütre pulmas näha hea välja, jättis ta mõneks ajaks ravimid võtmata. „Teadsin, et ravimid teevad näo paiste ja punetavaks ning kuna suvel on haigus leebemal kujul, siis jätsin mõneks ajaks rohud ära," meenutab Taimo.

Viimane aasta on siiski olnud keeruline mitte üksnes covid-ohu tõttu vaid ka haigus andnud endast rohkem tunda.