Ravimatu kopsuhaigusega elav Taimo Toomast meeleavaldusest: tahaksin isiklikult karjuda täiest kõrist

"Elan ravimatu kopsuhaigusega ja tean, et pisimgi koroonapisik viiks mind kiiresti hauda. Täna, vaadates neid lamemaalaste koosoleku pilte, tunnen sügavat kurbust. Olin eelmisel nädalal Tartu Kliinikumis uuringutel ja suheldes meditsiinitöötajatega, kogesin, et meie head õed ja arstid, kes juba pikalt töötavad oma võimete piiril, on teiesuguste käitumisest täiesti ahastuses. Isiklikult tahaksin karjuda täiest kõrist - Tõnis, Varro ja teie sõbrad olete egoistid, hoolimatud ja sügavalt täpe!" kirjutas Toomast Facebookis.