Vilja Toomast meenutab armuloo algust Taimoga: Edgariga oli elu juba väga sassis

"Vahur Kersna oli mu esimene tõsine armastus ja see suhe kestis pikalt. Üldse on kõik minu abielud ja suhted ikka vähemalt kümme aastat kestnud. Kui Vahur oli see esimene suurem armastus, siis Edgar Savisaare puhul armusin kui õpetajasse ja mentorisse ning läbi tema rohkem ka meie riiki ja rahvasse," pihtis ta. "Tema ju mu poliitika juurde tõi ja on ka mu lapse isa. Taimo tuli siis, kui Edgariga oli elu juba väga sassis. Segased ajad panid mind ka segaseid asju tegema..."