Maris Kõrvits meenutab Raadio 2-ga töösuhte lõpetamist: lahkumisavalduse kirjutasin nuttes

«ERRiga töösuhte lõpetamine on üks elu raskemaid otsuseid – see oli väga valus. Venitasin otsustamisega, ega karda välja öelda, et lahkumisavalduse kirjutasin nuttes. Nii kurb olin,» tõdeb ta, et kuigi lahkumine oli raske, kerkis teisalt sein ette.