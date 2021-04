Ahoi, kapten Argo! Millises olukorras võiksid need tuntud inimesed kodukontoris videokõnedele vastata?

Alanud aasta meelelahutusvaldkonna üks enimräägitud lugu on seotud spordiklubi Sparta treeneri Argo Aderiga . Nimelt kirjutas Kroonika tänavu märtsis, et Argo Aderi (50) ja Maarja Kerner-Aderi (32) abielus on olnud murepilvi . Argo langes pärast kaksikute poiste sündi sügavasse depressiooni, sest oli oma naise lastele nii-öelda kaotanud, ja hakkas võrgutama Maarja head sõbrannat.

Kroonika sai toona enda valdusesse pika, mitmeid kuid väldanud kirjavahetuse isikult, kelle lähedane oli Argo ihalusobjektiks ja kellega suhtlemine võttis eriti pikantsed pöörded. E-kirjadest, mobiili- ja WhatsAppi sõnumitest on näha, et vestlus algas pika seksiküsimustikuga, milles Argo uuris, mida Maarja sõbrannale meeldiks magamistoas ette võtta. Muuhulgas kirjutas Ader Maarja sõbrannale: "Meritähed pole minu teema, mulle meeldib tagant ka juhtida nagu kapten rooli taga." Kuna Argo tundub olevat ilmselgelt merendushuviline inimene, siis mis võiks olla veel talle parim kodukontor, kui üks võrratu meresõiduk?

Värskelt ilmunud Kroonika kaanestaar on aga seriaalinäitleja ja raadiohumorist Vladas Radvilavičius, kes rääkis muuseas oma elust ühe põneva loo . "Kõik tülid, pahandused, kitsaskohad ja probleemid on üle elatud. Kui olin kakskümmend aastat noorem, elasin pikka aega kahe naise vahel ja iseenda kirgede keerises nagu puberteediaegne tola, kes ei suutnud otsustada, kumba rohkem armastan, sest armastasin mõlemat ja suurde majja oleks mõlemad ka ära mahtunud, aga nad naersid mu idee välja," avas Vladas ootamatult hingelaeka.

Telemaastikul on aga viimasel ajal laineid löömas saatesari "Tuuli Roosma mees". Roosma ise rääkis alles hiljuti Kroonikale saadet põhjendades, et "teise inimese varjus elamine on mureks paljudele – teda tuntakse teise inimese järgi, tema on pidudel "+1", tema vastu ei tunta huvi."