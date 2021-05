Kuningakoda rõõmustab: printsess Beatrice ootab oma esimest last

Pärast seda, kui printsess Eugenie'il sündis veebruaris poeg August ning Zara Tindallil märtsis poeg Lucas, on kuningannal kokku 10 lapselapselast. Printsess Beatrice'i tulevane beebi on 12. lapselapselaps, sest Meghan ja prints Harry saavad lapsevanemateks juba sel suvel.

Printsess Beatrice on muidu kasuema juba Edoardo neljaaastasele pojale Christopher Woolfile, hüüdnimega ka kui Wolfie. Ka Buckinghami palee teatas täna järgmist: "Tema kuninglik kõrgeausus printsess Beatrice'il ja Mr Edoardo Mapelli Mozzil on rõõma teatada, et nad ootavad sügiseks oma teist last."