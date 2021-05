Koroonat põdenud Jan Uuspõld kaotas maitsemeele ja füüsilise vormi: trepist tulles hakkan hingeldama

Uuspõld tunnistab, et esimene süst koroonavaktsiini on tal nüüd ka käes. Selle sai ta pärast põdemist. Saatejuhid uurivad veidi lähemalt haiguse kulgemise kohta. "Räägivad, et mõnel läheb lihtsalt. Minul oli ta väga raske, ei soovita mitte kellelegi. Enne seda ma mõtlesin, et saaks koroona, siis tulevad ka need antikehad ning saaks ringi liikuda. Tegelikult oli väga raske," möönab Uuspõld.

"Kuidas sul maitsemeelega on?" uurib saatejuht Margus Kamlat. "Minul näiteks kohv maitseb nagu koni. Nagu tuhatoos. Aga noh, eks vanasti sai konisid ka joodud. Mul on ju see läbikäidud tee ning ma ei löö risti ette. Naljakas on see, et ma tunnen ainult nagu magusat ja pipart. Ma saan toitu nautida, aga peamiselt toidutekstuuri," kirjeldab Uuspõld seda, kuidas maitsemeeltega on lood päris kehvasti.