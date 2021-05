RETROKLÕPS | Ei tunne äragi! Merlyn Uusküla jagas endast nooruspõlve fotot

8. märtsil postitas lauljatar pildi päikseloojangust ning sinna poole suunatud kahest käest, kus ühel on tal sõrmes sõrmus. Kroonika pärimise peale selgus, et Merlyn on kihlunud oma elukaaslase ja lapse isa Markoga Kanaari saartel.

"Ma olen nii jahmunud praegu! Nii õige hetk ja ideaalne ajastus," ütles Merlyn Kroonikale, lisades, et kui suvel on olukord veidi laabunud, võib oodata ka pulmi. "Oli suur üllatus mulle ja olin väga rõõmus," lisab ta, et muidugi tulid talle selle ettepaneku peale ka pisarad.

Eelmise aasta aprillis tunnistas Uusküla Õhtulehele, et kuigi peres on juba laps, siis abieluplaane Uuskülal ja tema elukaaslasel praegu pole. "Sõrmuseid veel ei ole, aga küll see tuleb. Olen naine, kes on sellistes asjades vana kooli inimene – mina abieluettepanekut ise tegema ei tõtta ja ootan, et seda teeks mees.“

Lauljanna teatas 2019. oktoobris, et ta on esmakordselt emaks saanud. Armas pisipoeg Ralf sündis 1. oktoobril.

"Oleme õnnelikult kodus ja lähme rõõmsalt sügisele vastu! Seda tunnet, kui saad esmakordselt emaks, ei olegi võimalik sõnadesse panna. See on ime, eufooria, uskumatuse tunne ja kõiki neid korrutada sajaga või tuhandega. Oleme väga õnnelikud ja lähme rõõmsalt sügisele vastu," ütles lauljatar Kroonikale.

"Kui vana olen siin? Paku," kirjutas Uusküla.