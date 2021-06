Ago Anderson meenutab raju sünnipäeva: ärkasin draamateatri peanäitejuhi kabinetis selle peale, et mulle visati nuga jalga

"Mul oli tol päeval teatris proov. Kõige tuntum meie hulgast helistas baarist, kuhu juba varahommikul suundusime, kell üksteist teatrisse lavastaja lauatelefonile ja ütles, et täna proovi ei toimu, sest Agol on sünnipäev ja kogu prooviseltskond peab ka baari tulema. Järgmine hetk, mis mul road-movie’likust sünnipäevast meenub, oli see, et ärkasin segastel asjaoludel Tallin­nas draamateatri peanäitejuhi kabinetis selle peale, et mulle visati nuga jalga. Miks, ma ei tea, ja natuke verd ka jooksis ja eks kempsupaberiga sai haav ära tupsutatud," meenutab Anderson.