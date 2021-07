Kodumaine komöödia "Eesti matus" tõi publiku kinosaalidesse tagasi

Andrus Kivirähki samanimelise näidendi ainetel valminud suurepärane mängufilm "Eesti matus" on igale eestlasele tuttav humoorikas võtmes lugu, kus ühel hetkel lähevad lootusetult segi pulmad ja matused ning selle kõige käigus põrkuvad põlvkondade vaheline maailmavaade ja kodused väärtused. Tänane vaatajanumber kinodes annab tunnistust, et eestlased on rahvus, kes oskab enda üle naerda ja seda igas Eestimaa nurgas, sest film on publiku südame võitnud nii suurtes kinodes kui ka väikestes kinopunktides üle Eesti.

Nelja nädalaga on film saanud kokku 30243 vaatajat, mis on hetkelisi piiranguid silmas pidades tubli tulemus. "Eesti film on toonud kodupubliku alati kinno ja saame rõõmuga tõdeda, et eestlaste kinoigatsus ei ole ka nüüd, koroonajärgsel ajal kuhugi kadunud. "Eesti matus" on olnud väga hea kinode taasavamise stardiapauk," rõõmustab Apollo Kino Baltikumi tegevjuht Kadri Ärm. "Eesti kinopublik armastab kodumaist ning "Eesti matus" on seni 2021. aasta vaadatuim ja ühtlasi ka tulutoovaim film kavas".

Kriitikudki on olnud filmi suhtes positiivsed, nimetades seda "Talve" ning "Tõe ja õiguse" järel lühikese aja jooksul kolmandaks Eesti filmiks, mis on ammutanud oma jõu meie armastatud kirjavarast, olles seeläbi just nimelt film eestlastele endile.

Lisaks on kiidetud suurepärast näitlejate ansamblit. "Filmi parimaid hetki pakub "põliseestlasi" kehastavate näitlejate grupitöö. Eriti Merle Palmiste (Iida), Tambet Tuisk (Indrek), Peeter Oja (Tiit) ja Hilje Murel (Maret) loovad rollid, mida on lust vaadata. Need kangelased on meile ju (teiste näitlejate esituses) teatrilavadelt üdini tuttavad, aga sellesse filmi on osatäitjad lisanud jõulise figuuri pinnale läbikumavaid kihte nagu akvarellipintsliga visandades," kirjutab Hendrik Alla Postimehes.