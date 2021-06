Ada Marie Nelke avaldas, kui palju ta soovib veel kaalu kaotada

"Kokku olen hetke seisuga kaotanud 10kg ja loodan, et langeb veel. Hetkel korralik motivatsioon sees, kuna algus juba olemas. Eesmärk on 10kg veel saavutada," lisas ta.

View this post on Instagram

Ada sõnas, et edaspidi püüab ta kaalu langetada tervislikult ning selleks on ta ka esimesed sammud teinud. "Toitumine on tervislik, täisväärtuslik ja täitev. Kaks korda päevas söön, kuna isu pole ikka täielikult taastunud. Trenniks loen enda puhul hetkel tööd. Klienditeenindus on super aktiivne ja tegus töö ja kindlasti ka mõjuv faktor kaalulangusele," tõi ta välja.