Amanda Hermiine Künnapas (25) ja Uku Haasma (26) saabusid juuni keskpaigas paarina Kroonika Meelelahutus­auhindade galale. Noored kõndisid terve õhtu käsikäes ega saanud teineteiselt silmi. Kolm aastat tagasi, kui nad esimest korda kohtusid ja jalutamas käisid, neil nii tugevat sidet veel ei olnud. Uku naerab, et tol ajal käis Amanda temast neli meetrit eespool, ehkki siis ei olnud veel koroonapiiranguid ega kahemeetrise vahemaa hoidmise nõuet. Amanda ütleb, et tollal olid nad oma eludega väga erinevas seisus. Alles eelmise suve lõpus said nad uuesti kokku ja selleks hetkeks olid teineteise jaoks valmis.