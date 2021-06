Normaalne või labane? Merylin Nau jälgija: päris hästi räägid oma isaga

Sisulooja, onlyfansitar ning tõsielusaates "Rannamaja" kaasa teinud Merylin Nau on ainuüksi viimase aasta jooksul silma paistnud tegevustega, mille järel iga normaalne inimene piinlikust tunneb. Ta tunnistas avalikult, et valetas oma fännidele OnlyFansi sisu müümise kohta, rääkides pikalt, et see pole Instagrami sisu, aga mai lõpus tunnistas, et ikka oli.

Tema kullakaevajate ettevõtmine teise sisuloojaga, tihti suhkruissindusest rääkiva Anita Sibulaga naerdi teiste seas Kristina Suuroja poolt välja juba enne, kui nad algajaid sisuloojaid koolitama saidki hakata.

Selle aasta alguses väitis ta, et teenib OnlyFansis 20 000 eurot kuus, kuid vaid viis päeva ja suurt kriitikalaviini hiljem, võttis ta oma sõnad tagasi. Täpsemalt, ta ütles, et ei ole kunagi öelnud, et teenib 20 000 kuus, kuigi see on videointervjuus olemas.

Nüüd aga jäi Merylin Nau silma väga matsliku kõnepruugiga, kui ta saatis oma isa pikalt ja kutsus teda jobuks. Nau arvas, et jagab fännidega naljakat vestlust ajal, kui ta ise viibib USAs ning isa käib korterit valvamas. Isa saatis tütrele pildi, kus miski veider sitikas, keegi prussaka laadne tal köögis seina peal on.

"Unustasid öelda, et sul köögis sellised asjad kudimas," kirjutas isa Naule.

Nau esimene reaktsioon? Isa kohe pikalt saata. "Mine perse. Huj? Mul pole sellist seina korteris," kirjutas Nau.

Isa nägi, et tütar hammustas nalja läbi ja vastas: "Irw".

Nau nimetas siis isa jobuks ja lisas sõnumi lõppu mitu pisarateni naervat emoticoni.

Foto: Instagram

Selline kõnepruuk jäi aga ühele Nau jälgijale silma ning ta kirjutas talle: "Päris hästi räägid oma isaga."

Nau hakkas end siis olukorrast välja keerutama, öeldes, et tal on oma vanematega väga hea läbisaamine ning nad on talle rohkem vanema õe ja venna eest.

Ta lisas: "Päriselt. Nad on väga mõistvad ja "noortepärased" ning head sõbrad ka minu sõbrannadega. Samas teisest küljest väga kaitsvad ja hoolivad. Meie omavaheline suhtlus ongi teistmoodi võrreldes üldiselt vanematega."

Foto: Instagram

Eks vanemad peavadki mõistvad olema, kui oma laps nendega nii suhtleb.