Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo pihib avameelselt: käisin teraapias ja nüüd tulen oma emotsioonidega toime

Päeva jooksul kogetud pinged võivad õhtul voodisse minnes vahel väljenduda lihasvalus ja krampides. Ka on Signe olnud kimpus tõsise foobiaga: "Ma ei suutnud olla lahtiste koerte läheduses – selline paanikahoog tuli peale, et hing läks kinni. Mäletan, et kord istusin Paliveres männipuu otsas veerand tundi, sest kinnises aias klähvis koer. Käisin teraapias ja nüüd tulen oma emotsioonidega toime, kuigi lõplikult pole ma koerafoobiast vabanenud." Trauma on tal lapsepõlvest, kui suur koer ründas nooremat õde ning Signe pidas end vastutavaks, et ei suutnud õele appi minna.