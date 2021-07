Kas see ongi uus saade? Keili Sükijainen täitis enda salaunistuse

Nimelt täitus just seal helistuudios Keili üks salaunistustest – anda hääl multikategelasele. Oma hääle on Orbital Vox Stuudiotes andnud multikategelastele varasemalt ka paljud teised nagu Hanna-Liina Võsa, Kaire Vilgats, Dagmar Oja, Merit Männiste ning Sissi Nylia Benita.

Keili jagas hiljuti vihjed Kanal 2 uue saate kohta. Nimelt algab uus saade sügisel, mis on eetris iga nädal ning kõigil on võimalik selle valmimisel kaasa aidata. Keili jääb salapäraseks jättes nii multifilmi kui ka uue saate detailid enda teada, kuid tundub, et on, mida oodata!