KROONIKA 25 | Suunamudijate TOP: kes teenib tegelikult kõige rohkem? Paljas Porgand riisub koore, Zevakini teenistus on tagasihoidlik

Sotsiaalmeedias hakkasid esmalt ilma tegema juutuuberid ja blogijad. Kolm aastat tagasi aga kolis enamik mõjuisikuid Instagrami, kus on täna üsna raske vahet teha, mis nende edastatust on tavaelu ja mis varjatud reklaam.

33 000 jälgijaga teletähe Keili Sükijai­neni sõnul tabasid suunamudijad üsna kiiresti ära, et põhimõttel "naised saunas rääkisid" saab raha teha. "Sind kõnetab ju ikka pigem see, mida soovitab inimene, keda sa justkui tunned või kellele kaasa elad, mitte mõni kummaline telereklaam," lausub Keili.

Ta leiab, et mõjuisikuid on ju alati olnud, ühel või teisel moel: "Olgu see Elvis Presley või Jacqueline Kennedy. Neil polnud Instagrami, kuid neid jälgisid miljonid ning nende sõnadel ja tegudel oli kaal. Nende muusikat ja stiili jäljendati. Sisuloojatel on sama mõju, lihtsalt kanalid on ajaga muutunud."

Loe lähemalt suunamudijate teenistusest ja sellest, kuidas nad enda summade kujunemist ise kommenteerivad!