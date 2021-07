Mängufilmi “Kratt” stsenarist Rasmus Merivoo: uued filmid on juba küpsemas

Film räägib võsukestest, kes viiakse vanemate poolt maale vanaema juurde. Linnalapsed saavad hingata värsket õhku, leiavad endale sõbrad ning tutvuvad ebamugava füüsilise tööga. Kui laste teed ristuvad kadunud mõisahärra päevikuga, kus sees krati valmistamise õpetus, otsustavad nad pikemalt mõtlemata väärt koduabilise vanaemale sünnipäevaks kinkida.

Maal toimub samal ajal ka sotsiaalmeedia-revolutsioon. Uus digitaalselt ühendatud noorus on asunud vana amortiseerunud vallavõimu välja vahetama. Suures hirmus iseenda lõpu ees teeb vana reaalsus kõik, mis suudab, et püsima jääda. Loodusseadused, saatus ja karma juhivad aga kõik teed omavahel risti ning tuleb see, mis tulema peab.

Filmi lavastajaks ning stsenaristiks on Rasmus Merivoo, kes on eelnevalt kogunud tuntust filmitegijana oma kultusväärse lühifilmiga “Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas”. “Kratt” on Rasmus Merivoo teine täispikk mängufilm.

Filmi loomeprotsess

Rasmus Merisoo sõnul tuli filmi idee...