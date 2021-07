Tõnu Aare vennapoja südames on onu pärast kahetsus: kahjuks ta sellega proovisõidule ei jõudnudki

"Viimane meeleolukam koosviibimine toimus minu isa Mart Aare sünnipäeval. Tõnn mängis taustaks bluusiversiooni Gershwini "Summertime'ist" ja loomulikult tegime koos ühise sünnipäevalaulu. Perekondlikel üritustel haaras Tõnu alati pilli järele. Jään teda meenutama kui üht väga muhedat vana ja vaba hinge. Oli ju tema see, kes mulle kitarrimängu õpetas ja ühised jämmid Apelsini kodustuudios ei unune kunagi. Tõnu sõnul on kaht tüüpi muusikuid: ühed näevad helimaailma värvides, teised numbrites. Tema kuulus esimeste sekka, kuigi ta seda otse kunagi välja ei öelnud."

Tõnu Aare vennapoeg andis Facebookis teada, et nad on teinud ravimiametile päringu, et välja selgitada, kas teine koroonaviiruse vaktsiinisüst võis muusiku surmale kaasa aidata.

"Tõnu Aare lähedastena otsustasime asjadele anda ametliku käigu ning tegime järelpärimise ravimiametile ja ravimiameti ravimiohutuse osakonnale," kirjutas Tõnu vennapoeg Martin Aare kirjanikunime Jaak Leer all Facebookis.