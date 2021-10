Esietendub Mihhail Bulgakovi "Meister ja Margarita". Vene Teatri näitleja Anna Sergejeva: olen alati unistanud peakangelanna kehastamisest

Sergei Fedotovi lavastaja käekiri on Vene Teatri vaatajatele juba varasemast tuttav, kuna see on tal juba kolmas näidend, mille ta meie teatris lavale toob. Varem on tema käe all valminud N. Gogoli "Mängurid" ja M. Bulgakovi "Zoika korter". Mõlemad lavastused on tallinlaste seas leidnud erakordselt sooja vastuvõtu.