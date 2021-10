ESSE: milline on elu pärast vanglat? Teemat lahkavad Allan Muuk ja Rannamaja-Oskar

Täna õhtune ESSE saade räägib elust pärast vanglat. Sõna saavad nii spetsialistid kui ka vanglatrelle seestpoolt vaadanud inimesed.

Endiste vangide tugiisik Eva Üprus on veendunud, et meie vanglasüsteem on iganenud. “Trellide taha panemine ei muuda mitte kedagi. Ma arvan, et meie ühiskond ja inimesed võidaksid suuresti sellest, kui me loobuksime vanglast kui kontseptsioonist üldse.”

Krimiajakirjanik ja Tallinna vangla vanglakomisjoni esimees Allan Muuk leiab samuti, et vangla ei paranda kurjategijat. “Inimesed kipuvad harjuma ja ka kurjategijad harjuvad selle süsteemiga ära.” Küll aga usub ta kiiresse šokivangistusse.

Omamoodi šokivangistuse ehk ühe aasta ja ühe kuu trellide taga on värskelt kandnud tuntud tõsielustaar Oskar Süvari, kes mõisteti süüdi suures koguses narkootilise aine käitlemise eest. „Kui tugineda ajakirjandusele, siis olen mina multimiljonär narkokuritegude eest.“ Noormees on saadud kogemusest niivõrd kohkunud, et lubab enam mitte kunagi kuritegelikule teele astuda. Selle aja üksikkongis veetnud mees maadles küll halbade mõtetega, kuid leidis kogemuses ometi ka midagi head: “On isegi hea, et ma ei läinud sellesse avatud seltskonda, võibolla see oleks kaasa aidanud sellele, et ma oleks narkokuritegevusse tagasi läinud.”

Janar Kuusk, praegune kogemusnõustaja, on olnud vanglas viis korda. “Ma olin 15aastane, kui esimest korda vanglas olin. Leidsin sealt inimesed, kes olid mulle eeskujuks, sellised kriminaalsed autoriteedid.” Sealt ei olnud mehel enam keeruline sattuda kuritegevuse nõiaringi.

ESSE saate poolt tellitud Norstati küsitlus annab huvitava tulemuse. Tervelt 77% vastanutest leidis, et vanglas viibinud inimesest võib saada korralik inimene, kui ta seda ise soovib. 10% vastanutest on kindlad, et kurjategijat ümber ei kasvata.

ESSE saade küsib: mis saab elust pärast vanglat ja kuidas aidata endisi vange tagasi ühiskonda? Kanal 2 eetris täna õhtul kell 21.30.