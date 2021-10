15 minuti kuulsus Rannamaja-Helena: ma ei tahtnud, et see maine selliseks läheb

Youtuber Henri Karpov alias Hensugusta on just üks neid sotsiaalmeedia tähti, kelle kuulsus ei olnud planeeritud vaid pigem juhuslik: “Ma ei teinud sihilikult seda, et tahaks tähelepanu saada. Leidsin loomingulise väljundi, leidsin inimesed, kes kuulasid, kes naersid minu naljade üle ja mingil hetkel sai see väga suure hoo sisse ja nii see läks, üle viie aasta juba.”

On ka 15-minuti kuulsusi, kes tekivad pigem tõsielusarjadest televisioonis. Rannamaja-Helena ehk Helena Klaar möönab, et meedial on võime jätta sinust teistsugune mulje. “Ma ei tahtnud, et see maine selliseks läheb, aga see võibolla tegi minust tugevama inimese.” Noor naine pigem ei loe enda kohta käivad artikleid, sest need on enamasti negatiivsed. “Ma tahtsin alguses valetada endale, et need ei mõjuta mind, aga tegelikult ikka mõjutavad”.