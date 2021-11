"Esse" saates tuleb arutlusele abielu küsimus: pooled Eesti inimestest ei pea traditsiooni oluliseks

Kirjanik Kätlin Kaldmaa nendib, et tema jaoks tähendab abielu vanglat: “Meesterahvaga koos elamine on nii suur töö. Sa pead kogu aeg olema psühholoog, nõustaja, abiline, koristaja, kokk. Nooremast peast sa proovid seda kõike olla, aga lõpuks saad aru, et see ei ole minu elu.”

Ka neli korda abielus olnud Kati Murutar on kogenud, et ei saa olla iseseisev looja ja hea abikaasa samal ajal: “Et elada sellist elu nagu Kätlin kirjeldas et sa teed 24/7 tööd nimega “mees”, saad sa endale lubada siis kui sa oled selle mehe trofee, sa oled tema saak, tema kätelkantav, tema ülalpeetav.”

Kristlik sisulooja Hele-Liis Tamm on aga valmis oma abikaasale pühenduma, tema jaoks on abielu püha ja Jumala plaani järgimine. “Minu jaoks on abielu püha ja seks on püha, seks kuulub abielu sisse.” Hele-Liis teab, et tema jaoks jääb abielu püsima, sest ta on otsustanud seda meest armastada nii heas kui halvas.

Oma 60. sünnipäeva puhul pulmi plaaniv Erich Krieger on õnnelik, et pikk elu pakub uusi võimalusi. “Mina mõtlesin ka pärast lahutust, et mu ellu nüüd ei tulegi midagi. Kas tõesti armastust ei olegi enam? Aga ta tuli! Tuli veel suurema hooga.”

