ABBA esimene album neljakümne aasta jooksul vallutab edetabeleid

"Voyage" albumi avaldamisel järel tõusis see kohe esimeseks ning müüs ühtlasi ka viimase nelja aasta suurima koguse plaate, vahendas BBC.

Nende 204 000 albumi müük nädala jooksul on suurim pärast Ed Sheerani "Divide'i". ABBA viimane album "The Visitors", mis avaldati 1981. aastal, jõudis samuti edetabelis esimesele kohale.

Endised Eurovisioni võitjad on pärast seda jõudnud tabelis esimesele kohale oma suurimate hittide kogumikuga "The Singles and Gold".

"Meil on nii hea meel, et meie fännidele on meie uus album meeldinud nii palju nagu meile meeldis seda teha," ütles bänd ametlikus avalduses. "Meil on väga hea meel, et meie album on taaskord edetabelis esimene."

Maailma üks edukamaid muusikalisi kollektiive ABBA, kes teatas septembri alguses ametlikult taasühinemisest, avaldas möödunud reede oma üheksanda ja viimase stuudioalbumi “Voyage”. Albumi produtsentideks on loomulikult legendaarsed Björn Ulvaeus ja Benny Andersson.

10-looline album koosneb vaheldumisi nii seniavaldamata paladest kui ka spetsiaalselt albumi jaoks kirjutatud lugudest. Näiteks albumil kõlav “Just A Notion” oli algselt kirjutatud ABBA 1979. aastal ilmunud albumile “Voulez-Vous”, kuid nägi ilmavalgust alles mõni nädal tagasi.

“Me oleme koos muusikat teinud kokku peaaegu 40 aastat. 1982. aasta kevadel tegime pausi ja nüüd oleme otsustanud, et on aeg see lõpetada.”

Bänd tõdeb, et on hulljulge oodata albumite vahel rohkem kui 40 aastat, nii et ollakse salvestanud justkui viimase albumi "The Visitors" järge.

“Peamiseks inspiratsiooniks minna tagasi stuudiosse tulenes meie osalusest kõige kummalisema ja suurejoonelisema kontserdi loomisel, millest unistada võib. Järgmisel kevadel saame publiku ees istuda ja vaadata, kuidas meie digitaalsed minad meie lugusid esitavad ning kõige selle jaoks on veel püstitatud eritellimusel ehitatud areen. Imelik ja imeline!” räägib bänd.

Albumi ilmumise kohta ütleb Benny Andersson: "Teadsime, et kui show tuleb, on meil vaja paari uut lugu selle juurde... Kui me pärast 39 aastat stuudiosse sattusime, tundus, nagu polekski aega möödas... meil oli nii tore. Ma rääkisin Frida ja Agnethaga ning teadsin, et nad on selle üle väga õnnelikud.”