Vürtsitüdruk Geri Horneri kaotas traagiliste asjaolude tõttu vanema venna

Max suri haiglas intensiivraviosakonnas, kui ta kodus ootamatult kokku kukkus, kirjutas The Sun.

Geri viibis sel ajal Lähis-Idas, kus tema abikaasa Christian valmistus möödunud nädalavahetusel toimunud Katari F1 GP-ks. Seal olles informeeriti lauljannat, et Maxi tervisega ei ole kõik korras. Õde ja vend olid omavahel lähedased.

Max oli just see, kelle poole Geri pöördus, kui ta üheksakümnendate lõpus ootamatult Spice Girlsi juurest lahkus. Üheskoos põgeneti Pariisi, et rambivalguse eest end peita.