Hendrik Sal-Saller muutustest eraelus: peaasi, et inimene õnnelik on. See on kõige olulisem

"Ma pole ses suhtes esimene ega tõenäoliselt ka viimane inimene (kes uue kaaslasega edasi läheb – toim). Ja ega ma ole ka arvanud, et peaksin kellelegi eeskujuks olema. Elan oma elu ja teised inimesed elagu oma. Peaasi, et inimene õnnelik on. See on kõige olulisem," arvab ta.

2020. aasta keskpaigas teatasid Hendrik ja tema abikaasa Berit, et nad on lahutamas. "Anname teada, et oleme otsustanud oma 16 aastat kestnud koos- ja abielu lõpetada. Jääme alatiseks ühiselt edasi kasvatama oma suurest armastusest sündinud poega ning arusaadavalt teeme kõik võimaliku, et teda selle otsusega kaasneva välise müra eest kaitsta. Seetõttu on see meie ainuke avalik kommentaar teemal. Aitäh mõistmast!" kirjutas naine sotsiaalmeediasse.