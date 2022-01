Hendrik Sal-Saller meenutab tööd plaadipoes 90ndatel: me arvasime, et see on Alice Cooperi-moodi mees, kes Cooperi plaate vaatab

Sal-Saller on olnud Tallinnfilmi valgustaja ja töötanud ka plaadipoes. "Vaata, kui sa töötad plaadipoes, siis saad plaadifirmadelt kutseid kontsertitele ja pidudele, kus ikka kohtusid muusikutega. Alice Cooperiga oli mu esimene kokkupuude, kui ta tuli mingi tüübiga sinna meie poodi, keegi siis ütles kolleegidest, et tundub nagu Alice Cooper. Siis keegi jälle ütles, et ei ole. Vaatasime siis veidi teravamalt ja saime aru, et ongi Alice Cooper, kes vaatab Alice Cooperi plaate! Ja siis oma töötajad võtsid sektsioonist kõik plaadid ja võtsime autogrammid peale," rääkis Sal-Saller.