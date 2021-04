Hendrik Sal-Saller rääkis esimest korda avalikult, kuidas nad Smilersiga maailmakuulsa plaadifirma diili kaotasid

Samuti paljastab mees, et üheskoos otsustati, et Rootsi nad minema ei hakka, kuna ei tahtnud oma produtsendist sõbrale käru keerata, kellega plaat juba eelnevalt valmis salvestati. ”Me arvasime, et teame ise kõige paremini, kuidas neid asju aetakse ja sinna Rootsi me ei läinud. Ja kuna me keeldusime uute produtsentidega seda plaati salvestamast, siis ei tulnud ka diili," lisas Sal-Saller.