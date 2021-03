Hendrik Sal-Saller: oleme Smilersiga ikka olemas, sest me ei tee allahindlusi

"Bänd on täpselt nii hea, kui ta viimasel live'l on," märkis Sal-Saller R2 saates "Röster", lisades, et ka iseendale on mentaalselt tähtis, et live'd oleksid tasemel ja et lati alt läbi ei joostaks. Seetõttu pole ka kontsertide ära jätmist Smilersil kuigi palju ette tulnud – esinemine on ära jäetud vaid paaril üksikul korral, mil Sal-Salleri tervis on nii halb olnud, et ta poleks suutnud piuksugi teha.

"Kui sa ikkagi mängid 100 ja peale keikat aastas – mida me nüüd ei ole teinud juba aasta aega, aga ma mäletan aegu, kui oli niimoodi –, siis tegelikult meeleseisund on ülioluline. Ja kui sa tead, et need tüübid, kellega sa laval oled, teevad täpselt sama asja, samamoodi sinuga koos, siis ma arvan, et see ongi see asi, miks me oleme Smilersiga ikka olemas – me ei tee allahindlusi. See on vaikiv kokkulepe," ütles muusik.