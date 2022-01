Hendrik Sal-Saller enda lauluoskusest: ei ole kindel, kas kõik minu sulnist lauluhäält kuulama tulevad

"Mul on hea meel, et sa arvad, et ma oskan sulle nõu anda," ütles Hendrik Märksile. "Kui inimene on edev ja arvab, et ta teab kõigest kõike, siis siin ma nüüd olen," lisas ta naljatades.

Hendrik end ise professionaalseks lauljaks ei pea, kuigi tema ema seda oli ja isa oli professionaalne muusik. Mingid soodumused olid Hendrik lapsepõlvest ikka olemas, aga samas ei näita Hendriku poeg, et tal oleks huvi ei laulmise ega muusikaga tegelemise vastu.

Küll aga on Hendrik juba väga väikesest peale näidanud soodumust muusika suunal, seda kinnitavad ka tema vanemad. Tal oli ka kooli ajal bänd Generaator M, aga kuskile esile ja esinema ei ole Hendrik ise kunagi tükkinud.

Nooti Hendrik tunneb ja koolitee alguses on ta ka muusika keskkoolis poistekooris kohustuslikus korras laulnud, aga eraldi laulmisõpetust Hendrik teinud pole. "Ma ei ole kindel, kas kõik minu sulnist lauluhäält kuulama tulevad, aga ma pole kindel," teeb Hendrik enda lauluhäält maha, kuigi tema kontsertide ajal on saalid rahvast täis.

Hendrik arvab, et muusikakoolid on justkui vabrikud, kus kõik õpilased pannakse ühtemoodi laulma. Teda ei ole kunagi huvitanud, kui pikalt, kõrgelt ja kui kaua keegi suudab ühte nooti hoida.

Rääkides oma heast sõbrast Mihkel Rauast ja superstaarisaatest, siis ei näe Hendrik, et tema oleks superstaarisaate eelvoorudest edasi saanud. "Tõenäoliselt oleksin teinud vale lauluvaliku, ei oleks midagi imalat laulnud, pikka nooti hoidnud nii et kõigil oleks vesi silmist välja pursanud," selgitas Hendrik.

Kõigele vaatamata usub Hendrik Sal-Saller, et laulmine on õpitav, ka nendel, kes ei oska laulda. See kõik oleneb muidugi pedagoogist ja sellest, kui palju on inimene lapsest saati muusika sees olnud. Oluline on treenida ka oma häälepaelu, sest need on samamoodi lihased.

Ta meenutas ka ühte oma varasemat bändi Küsimärk, mille esilaulja ei pidanud viisi ja tal puudus rütmitaju. Ometi sai ta laulmisega hakkama. "Kunagi ei teadnud, kuidas üks või teine laul kõlab," sõnas Hendrik.