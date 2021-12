KLÕPSUD | Sisulooja Sidni Tomson külastas Barcelona erootikamuuseumit ja jagas sealt põnevaid leide

Sidni postitas erootikamuuseumi külastusest Instagrami kolm pilti: ühel istub ta vulva kujulises toolis, teisel demonstreerib rindade nimelist dušigeeli ja kolmandas jagas tsitaati, kus öeldakse, et seksuaalsus pole inimese valik.

34 000 jälgijaga Sidni rääkis oktoobris ka oma vaadete osast last saada. Ta küll soovib tulevikus emaks saada, aga erinevatel põhjustel last sünnitada ei taha.

Sidni rääkis sünnitamisest ja laste saamisest eile oma sotsiaalmeedias. Noor naine tunnistas kindlameelselt Kroonikale, et last sünnitada ta ei soovi. "Mida rohkem ma sünnituse kohta uurin, seda hirmsam see tundub. Ja mitte ainult sünnitus ise, vaid ka just see raseduse protsess. Kuigi tegelikult on lapse kandmine ja sünnitamine väga imeline asi, mida inimkeha teha suudab, siis ma hetkel siiski tunnen, et ega ma väga elevil sellest ei ole. Lapsi tahan ma kindlasti saada, aga hetkel ma küll tunnen, et mitte n-ö "loomulikul" viisil," ütles ta Kroonikale.

Kuigi tänapäeval sünnitada on turvalisem kui eales varem, siis Sidni kogu seda protsessi pigem pelgab. "Terve rasedusprotsess tundub minu jaoks juba nii hirmutav. Üheksa kuud kanda enda sees kedagi. Vaevelda pidevate valude ja iivelduste käes. Üheksa kuud tunda pidevat väsimust ja hormoonide möllu ei kõla just kõige ahvatlevama kogemusena. Eriti arvestades, et raseduse ajal peab olema ettevaatlik, et lootega midagi ei juhtuks."