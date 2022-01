Telesaatejuhi debüüdi teinud Sidni Tomson: see saade on mu beebi! Mu au ja uhkus! Mu suurim saavutus!

"Kõige parem kaaslane" on sotsiaalne eksperiment, kus üheksa noort, kes tahavad parandada oma suhtlemisoskust ja suhete loomise vilumust, lukustatakse kaheks kuuks nõuka-aegsesse majja, kirjutab TV3 portaal.

Nad puutuvad kokku olmega, milles elasid nende vanavanemad, kus polnud liigseid mugavusi ja loota sai vaid iseendale. Majas on kuivkäimla, pesu saab pesta käsitsi või pesumasinaga "Riga" ning köögitehnika sünniaasta on oluliselt varajasem kui osalejate oma. Näksimist ei ole ja süüa tuleb teha ise lihtsatest toorainetest. Välja ei saa ja mõistagi peavad nad esimesest hetkest loovutama kõik sidevahendid ning majas pole isegi televiisorit.

Seda kõike sugugi mitte piinamise eesmärgil, vaid selleks, et soodustada koostööd. Panna tiim mõtlema, probleeme lahendama ning end mugavusest välja ajama. Sotsiaalmeedias paned laigi, südame ja smaili, kuid see ei nõua mingit vaeva, ja keegi ei aima, kuidas sa ennast tegelikult tunned. Selles saates langevad kõik maskid ja pingutada ning ennast ületada tuleb päriselt. Päevi täidavad erinevad väljakutsed, mis suunavad noori end avama, suhtlema ja end teistele ja iseendale tõestama. Kuidas tulevad piirideta ja ööpäevaringselt võrgus kasvanud noored toime täieliku isolatsiooni ja piirangutega? Kes satub konfliktidesse, kes leiab sõbrad või hoopis armastuse?

Saatejuht Sidni Tomson on uuest projektist väga elevil ja andis seda ka Instagramis mõista. "Ma olen nii kaua oodanud, et kaadritaguseid teiega jagama hakata ja täna (eile – toim) ma saan!"

"See saade on mu beebi! Mu au ja uhkus! Mu suurim saavutus! Mu unistuse täitumine."

"Ma olen nii uhke ja tänulik terve selle teekonna eest. Aitäh TV3, et nägite minus potentsiaali! Aitäh võttemeeskond, et nii vinged töökaaslased olite ja nii sooja ja toreda atmosfääri lõite! Aitäh mu nunnud osalised, et kaasa tulite ja nii avatult kõik vastu võtsite!"