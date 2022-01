Telenägu põrutab Eesti Laulu suunas: veerandfinaalid tehti selleks, et veel rohkem raha Eesti rahvalt kätte saada

"Kui tuli välja see informatsioon, et see aasta on Eesti Laulul 40 laulu... Minu esmareaktsioon ei olnud positiivne. Ma tunnen, et Eesti Laul läheb niimoodi (näitab käega allapoole liikuvat liigutust - toim.) iga aastaga," avaldab uue TV3 saate "Kõige parem kaaslane" juht oma Youtube'i kanalil arvamust. Ennast Eesti Laulu eksperdiks pidav neiu pakub välja teooria, et lauluvõistluse korraldajad istuvadki iga aasta maha ja arutavad, et kuidas seda veelgi halvemaks muuta.

"Peaprodutsent, he, who must not be named (see, keda ei tohi nimetada), räägib ja väidab, et see on selle eesmärgiga, et rohkem Eesti artistidele võimalust ja nähtavust anda. Selles perspektiivis on veerandfinaalide idee hea," tunnistab Sidni ning lisab, et ka tema avastas mõne uue näo ja hea loo.

Siiski peab telenägu veerandfinaale inimeste petmiseks ja süüdistab videos Tomi Rahulat valetamises. "Tegelik põhjus veerandfinaalidele on lihtsalt see, et veel rohkem raha Eesti rahvalt kätte saada," leiab ta. Seetõttu tegi ta endale ka reegli, et ta ei hääleta üheski veerandfinaalis ühegi artisti poolt. Lõpuks otsustas Sidni ikkagi hääletada Ariadne loo "Shouldn't Be Friends" poolt.

"Veerandfinaalid on täielik scam (pettus) ja täielik rahaahnus," jääb ta oma arvamusele kindlaks ja lisab, et loodetavasti ei toimu veerandfinaalid enam kunagi.